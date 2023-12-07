ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الخميس، عن المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث قوله إنه بعد تقييم نتائج البحث والإنقاذ، قررت السلطات إنهاء عملية البحث في جبل مارابي، حيث تم العثور على جميع الضحايا.

وكان البركان قد بدأ في الثوران يوم الأحد الماضي وأطلق عمودا من الرماد وصل ارتفاعه إلى 3 آلاف متر، ما أدى إلى إجلاء عشرات المتنزهين حول فوهته، فيما فرضت السلطات منطقة محظورة حول فوهة البركان الواقع في جزيرة سومطرة، والذي يبلغ ارتفاع قمته 2891 مترا.

ويعود آخر ثوران كبير لبركان ميرابي إلى عام 2010، حين تسبب بمقتل أكثر من 300 شخص وإجلاء حوالي 280 ألف نسمة.

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في منطقة المحيط الهادئ حيث يتسبب التقاء صفائح قارية في نشاط زلزالي وبركاني كبير.