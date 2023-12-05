ارتفاع حصيلة ضحايا ثوران بركان ميرابى فى إندونيسيا إلى 13 قتيلا

وذكر راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) اليوم الثلاثاء، أن البركان مازال ينفث حمما بركانية حتى صباح اليوم، مما أعاق جهود الإنقاذ التي يقوم بها أكثر من 200 فرد.

كان البركان قد بدأ في الثوران يوم الأحد الماضي مطلقا عمودا من الرماد وصل ارتفاعه إلى 3 آلاف متر، ما أدى إلى إجلاء عشرات المتنزهين حول فوهته، فيما فرضت السلطات منطقة محظورة حول فوهة البركان الواقع في جزيرة سومطرة، والذي يبلغ ارتفاع قمته 2891 مترا.

ويعود آخر ثوران كبير لبركان ميرابي إلى عام 2010، حين تسبب بمقتل أكثر من 300 شخص وإجلاء حوالي 280 ألف نسمة.

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في منطقة المحيط الهادئ حيث يتسبب التقاء صفائح قارية في نشاط زلزالي وبركاني كبير.