أمين "البحوث الإسلامية" يستقبل الوفد الثانى لطالبات إعلام الأزهر

كتب لؤى على

استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الوفد الثاني من طالبات كلية الإعلام بجامعة الأزهر الشريف؛ للتعرُّف على آلية عمل مجلة الأزهر ودورها التنويري وجهودها في نَشْر علوم الدين واللغة، وزيارة إدارات المجمع والمركز الإعلامي وخطة العمل به بحضور د. حسن خليل الأمين المساعد للثقافة الإسلامية.