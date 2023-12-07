أمراض الرئة فى الشتاء.. 5 نصائح للحفاظ على صحة كبار السن

كتبت إيناس البنا

يمثل فصل الشتاء الوقت الأمثل لنمو الكثير من الفيروسات التي تنشط خلال أوقات الطقس البارد، والتي تؤثر على كثير من أعضاء الجسم، أهمها الرئة خاصة لدى بعض الفئات من الناس.

وفقا لموقعى " healthsite"، و" lungfoundation" يعد كبار السن والأطفال أكثر عرضه للإصابة بأمراض الرئة عند انخفاض درجات الحرارة، لذا يجب اتباع النصائح التالية لتجنب مشاكل الرئة خلال فصل الشتاء.

مراقبة جودة الهواء الداخلي

يجب الحفاظ على أفضل جودة ممكنة للهواء الداخلي، حيث يقضي كبار السن قدرًا كبيرًا من الوقت داخل المنازل، تشير الأبحاث أن تحسين جودة الهواء الداخلي يمكن أن يفيد بشكل كبير صحة الجهاز التنفسي، تظهر التدابير العملية مثل التهوية المناسبة واستخدام أجهزة تنقية الهواء انخفاضًا واعدًا يصل إلى 30٪ في حالات دخول المستشفى المرتبطة بالجهاز التنفسي بين كبار السن

اتخاذ تدابير وقائية استباقية



يجب التأكيد على اتخاذ عدد من التدابير الوقائية لتعزيز الحماية مثل الأقنعة خلال فترات انتشار الأمراض، وتشجيع استخدامها كممارسة وقائية للحماية من الفيروسات المحمولة جواً.

أخذ اللقاح



يعد اتخاذ خطوات لحماية نفسك من التهابات الجهاز التنفسي مثل الأنفلونزا والالتهاب الرئوي وكورونا أمرًا مهمًا بشكل خاص إذا كنت تعاني من مرض في الرئة أو لكبار السن، حيث يعد التطعيم أحد أكثر الطرق فعالية للحفاظ على صحتك وتقليل شدة الفيروسات التي يمكن أن تسبب مضاعفات لحالتك الصحية.

الحفاظ على العادات الصحية



اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمر ضرورى لتعزيز ورفع كفاءة جهازك المناعى، ولكن قد تواجه صعوبة في الشتاء في الاستمرارعلى ممارسة الرياضة ولكن يجب أن تحفز نفسك لتعزيز صحة الرئة، الطعام الذي تتناوله يزود الجسم بالعناصر الغذائية والطاقة التي تحتاجها للتنفس، اختر وجبات خفيفة مغذية.

الالتزام بالعلاج

يجب على المرضى الذين يعانون من أمراض الرئة ألا يتوقفوا عن تناول أدويتهم المعتادة دون استشارة الطبيب.

الخضوع لفحوصات الرئة



يوصى الأطباء بإجراء فحص صحة الرئة بشكل منتظم، خاصة للأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي لأمراض الرئة، والمدخنين والأشخاص المقيمين في المناطق الملوثة.