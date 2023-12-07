أطعمة ومشروبات مفيدة وأخرى مضرة لمرضى القلب والأوعية الدموية

كتبت مروة محمود الياس

هناك الكثير من الأطعمة والمشروبات التى نتناولها يوميا وتسبب مشكلات صحية كثيرة ومتراكمة، تظهر النتائج السيئة والآثار السلبية لهذا النظام الغذائى غير الصحى

يوضح تقرير الذى نشر فى موقع health wire أن الأطعمة والمشروبات غير الصحية التى تضر الجسم كثيرة، وإذا أصر الشخص على إدخالها فى نظامه الغذائى كانت سببا فى أضرار صحية كثيرة له، ووفقا للتقرير فإن صحة الأوعية الدموية والقلب تبدأ بالطعام وباختياراتنا الصحية له.

وتابع التقرير موضحا أن الأنظمة الغذائية الصحية التى تعتمد على الطعام الغنى بالألياف والفيتامينات والعناصر، هى التى تعزز سريان الدم بالجسم وتعزز من سلامة الأوعية الدموية وبالتالى صحة القلب وتقى من أمراضها ومن أهم هذه الأطعمة:

-الخضروات بأنواعها والخضار الورقى بشكل خاص

-الطعام غير الدسم والخيال من الدهون لصحة القلب والوقاية من الكوليسترول الضار

-الحبوب الكاملة والبقوليات

-العصائر الطبيعية خاصة البرتقال والليمون فالحمضيات مفيدة لصحة القلب

-الرمان والعصير المستخلص منه أحد أفضل الخيارات أيضا

-الطماطم الطازجة وطبق السلطة المفيد

-الأطعمة المشوية والمسلوقة بدلا من المقلية

-الأسماك الغنية بالاوميجا 3

-المكسرات الطازجة دون إسراف، فدهونها صحية المشروبات والأطعمة التى تضر القلب وصحته

أما عن المشروبات والأطعمة التى تضر القلب وصحته، وكذا الأوعية الدموية، فيوضحها تقرير نشر فى موقع Comanche country memorial الذى أوضح أن :

-الدهون التى تطهى بها الاطعمه كالسمن غير صحية للقلب على. الاطلاق ويجب الامتناع عن الطبخ بها

-حبوب الافطار المليئة بالمحليات يجب تجنب تناولها

-الأطعمة التى تتكون من الدقيق الأبيض كالخبز والمعجنات

-الأطعمة المطهية فى الزيوت، والمقليات والطعام السريع

-المشروبات المليئة بالسكر والمواد الحافظة وكذا الغازية

-مشروبات الخاصة بالريجيم أو الدايت

-الطعام المعالج أو ما يطلق عليه اللحوم المصنعة

-الطعام السريع غير الصحى الغنى بالدهون كبرجر اللحم والبيتزا .