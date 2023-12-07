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أسعار اللحوم الحمراء فى الأسواق اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023

الخميس، 07 ديسمبر 2023 06:00 ص
أسعار اللحوم الحمراء فى الأسواق اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 لحوم
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار اللحوم الحمراء فى مصر استقرارا قرب مستويات تتراوح ما بين 220 و320 جنيها فى المنافذ الحكومية المختلفة التابعة لوزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، حيث تحرص الدولة على استقرار وتوافر اللحوم الحمراء للمستهلكين، فى حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدى لدى الجزارين ما بين 350 و400 جنيه وفق المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم.

وكشفت وحدة بحوث الأسعار فى الغرفة التجارية أن سعر اللحم البرازيلى البقرى يتراوح بين 210 و270 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 190 جنيها للمفروم، و270 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 230 جنيها.

وأشارت إلى أن سعر كيلو اللحوم الجملى 250 و280 جنيها، والبرجر 250 جنيها، والكبدة الكندوز 290 جنيها فى المنافذ، والضانى البرقى 400 جنيه.







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