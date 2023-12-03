أسعار اللحوم في مصر اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023

كتب إسلام سعيد

كشف شعبة القصابين في الغرفة التجارية، استقرار أسعار اللحوم الحمراء في مصر عند مستويات تتراوح ما بين 220 و320 جنيها فى المنافذ الحكومية المختلفة التابعة لوزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، فى حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدى لدى الجزارين ما بين 350 و 400 جنيه وفق المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم البرازيلى البقرى مستويات تتراوح بين 210 و270 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 190 جنيها للمفروم، و270 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 230 جنيهات.

وأشارت شعبة القصابين إلي أن سعر كيلو اللحوم الجملى 250 و280 جنيها، والبرجر 250 جنيها، والكبدة الكندوز 290 جنيها فى المنافذ، والضانى البرقى 400 جنيها.