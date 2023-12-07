اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 ديسمبر 2023 08:16 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

أزهرية أسوان: تجهيز 10 معاهد لاعتمادها من قبل هيئة ضمان الجودة

الخميس، 07 ديسمبر 2023 08:00 ص
أزهرية أسوان: تجهيز 10 معاهد لاعتمادها من قبل هيئة ضمان الجودة شعبان الدميري مدير إدارة الجودة بمنطقة أسوان الأزهرية
أسوان- صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال شعبان الدميري مدير إدارة الجودة بمنطقة أسوان الأزهرية، إن إدارة جودة التعليم بمنطقة أسوان الأزهرية تتقدم بـ( ٤) روضات و٤ معاهد مرحلة ابتدائية ومعهدان إعدادية ليتم تقييمها ومدي مطابقتها للمعايير الدولية للتعليم من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
 
وأضاف مدير إدارة الجودة بمنطقة أسوان الأزهرية، يتبقى (٧) معاهد يتم تجهيزها  لتقييمها خلال الفصل الثانى لهذا العام (٢٠٢٣/٢٠٢٤)، لافتا إلى أن المعاهد المعتمدة بمنطقة أسوان الأزهرية بلغت ٤٣ معهدا أزهريا.
 

 







اخبار المحافظات

اخبار اسوان

اسوان

معهد

ازهر

جودة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة