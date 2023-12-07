أزهرية أسوان: تجهيز 10 معاهد لاعتمادها من قبل هيئة ضمان الجودة

أسوان- صلاح المسن

قال شعبان الدميري مدير إدارة الجودة ب منطقة أسوان الأزهرية ، إن إدارة جودة التعليم بمنطقة أسوان الأزهرية تتقدم بـ( ٤) روضات و٤ معاهد مرحلة ابتدائية ومعهدان إعدادية ليتم تقييمها ومدي مطابقتها للمعايير الدولية للتعليم من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأضاف مدير إدارة الجودة بمنطقة أسوان الأزهرية، يتبقى (٧) معاهد يتم تجهيزها لتقييمها خلال الفصل الثانى لهذا العام (٢٠٢٣/٢٠٢٤)، لافتا إلى أن المعاهد المعتمدة بمنطقة أسوان الأزهرية بلغت ٤٣ معهدا أزهريا.