وزارة الصحة: مركز طب الأطفال بفاكسيرا يقدم كشفا دوريا بـ250 جنيها فى العام

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن مركز طب الأطفال بفاكسيرا يقدم الكشف والمتابعة الدورية للأطفال لمدة عام كامل مقابل 250 جنيها فى العام.

وأشارت وزارة الصحة والسكان أن مركز طب الأطفال بفاكسيرا يقدم الكشف مرة كل شهر أو أكثر إذا استدعى الأمر، وذلك تحت إشراف طبى متكامل.

وكان مركز التطعيمات القومى بفاكسيرا قال إن المناعة الكاملة لتطعيم الأنفلونزا تكون بعد اسبوعين من التطعيم وتستمر لستة أشهر وبعدها تقل تدريجيا وهو أحد أسباب الحرص على التطعيم ضد الأنفلونزا سنويا.

ومن جانبة أشار الدكتور أمجد الحداد استشارى أمراض الحساسية والمناعة بفاكسيرا إن فاكسيرا توفر علاج الحساسية بالأمصال.

وحول مصل الحساسية، أفاد الدكتور أمجد الحداد بأن العلاج بالأمصال لمرضى الحساسية هو آخر الحلول العلاجية فى حالة عدم الاستجابه للعلاج الدوائى أو العلاج البيئى؛ ويجب على المريض الاستمرار على هذا النوع من العلاج لفترات طويلة قد تمتد من عامين إلى 5 سنوات.