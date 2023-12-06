هيئة الطاقة الصينية: دخول أول محطة للطاقة النووية من الجيل الرابع حيز التشغيل التجارى

وقال كبير مصممي البرنامج الرئيسي للمحطة وعميد معهد الطاقة النووية وتكنولوجيا الطاقة الجديدة بجامعة تسينغهوا تشانغ تسوه يي - في تصريح، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم الأربعاء - "إن هذا المشروع يقع في مقاطعة شاندونغ وتمتلك الصين حقوق ملكية فكرية مستقلة تماما، ويتم تطويره بشكل مشترك من قبل مجموعة هواننغ الصينية وجامعة تسينغهوا والمؤسسة النووية الوطنية الصينية"، مضيفا أن المفاعل عالي الحرارة المبرد بالغاز هو نوع متقدم من المفاعلات التي تتميز بتكنولوجيا الطاقة النووية من الجيل الرابع، ويمثل اتجاه تطوير رئيسيا للطاقة النووية.

وأضاف أنه باعتبار السلامة خاصية رئيسية، يمكن لهذا المفاعل الحفاظ على تشغيل آمن وتجنب انصهار أو تسرب المواد المشعة، موضحا أنه يتم الحفاظ على هذه القدرة حتى في حالة الفقدان الكامل لقدرة التبريد، بدون أي إجراءات تدخل.

ومن جانبه، أشار المسؤول عن المشروع تشانغ يان شوي، لمشاركة أكثر من 500 شركة متخصصة في التصميم والتطوير، والبناء الهندسي وتصنيع المعدات والإنتاج والتشغيل، في هذا المشروع وبلغ معدل توطين معدات محطة الطاقة النووية أكثر من 90 %.

وأوضح أن التشغيل التجاري لمحطة الطاقة النووية له أهمية كبيرة في تعزيز السلامة والقدرات العلمية والتكنولوجية والابتكارية لتطوير الطاقة النووية في الصين.

وبدأت أعمال بناء محطة شيداووان للطاقة النووية بالمفاعلات عالية الحرارة المبردة بالغاز في ديسمبر 2012، وولدت الطاقة لأول مرة في ديسمبر 2021.