اليوم السابع
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نقل رئيس بولندا الأسبق إلى المستشفى مصابا بـ"كوفيد 19"

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 02:13 ص
نقل رئيس بولندا الأسبق إلى المستشفى مصابا بـ"كوفيد 19" ليخ فاونسا
أحمد علوى

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نُقل ليخ فاونسا، رئيس بولندا الأسبق الحائز على جائزة نوبل للسلام، إلى المستشفى بحالة متدهورة إثر إصابته بـ"كوفيد-19".

وأظهر منشور في حساب فاونسا، 80 عاما، على فيس بوك، صورة له على فراش مستشفى وهو يرتدي قناع أكسجين، وعليها عبارة تقول "لقد أصابني كوفيد".

وقال المساعد ماريك كازمار للإعلام البولندي إن فاونسا مريض للغاية لكنه في رعاية جيدة في مستشفى بجدانسك، حيث يعيش، وهذه هي ثاني إصابة بكوفيد لفاونسا.

في 1980، قاد فاونسا حركة "التضامن" الموالية للديمقراطية في بولندا التي أدت بعدها بتسع سنوات للإطاحة بالشيوعية في البلد.

وفي عام 1983 حصل على جائزة نوبل للسلام، وتولى الحكم في 1990-1995 كأول رئيس ديمقراطي لبولندا ينتخب شعبيا.

 







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