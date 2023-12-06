نقابة الصحفيين تعلن عن أهم 10 شروط للاشتراك فى مشروع العلاج لأعضائها

كتبت ندى سليم

أعلنت نقابة الصحفيين ، عن أهم الاشتراطات المقررة للاشتراك في مشروع العلاج، التي توفر خدمة صحية وطبية لكافة الصحفيين المقيدين بالنقابة، حيث حددت النقابة أهم الأوراق المطلوبة على النحو التالي:

1. صورة بطاقة الصحفي لتجديد مشروع العلاج، مع العلم أنه تم إلغاء طلب شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي للأسرة.

2.سداد مبلغ الزيادة في الاشتراك في مشروع العلاج 75 جنيها فقط أي أن الاشتراك أصبح 325 جنيها وأي مبالغ تقال غير ذلك غير صحيحة، وبالمقابل تم زيادة الحد الأقصى لكل عضو بمبلغ 11 ألف جنيه.

3.تجديد اشتراك مشروع العلاج 2024 يتطلب فقط سداد اشتراك النقابة لعام 2023 وليس اشتراك النقابة 2024.

4- متاح التقسيط بالخصم من البدل للصحف الخاصة والحزبية والمؤسسات القومية، ومتاح التقسيط بالخصم من المعاش، مع اتاحة الاشتراك من خلال فوري والتوصيل للمنازل، وهناك فترة مسائية

5.لم تحدث أي زيادة في اشتراك المقيدين الرواد بجدول المعاشات أو اشتراك الأرامل في مشروع العلاج للعام الجديد وذلك تقديراً لشيوخ المهنة والذين فارقونا.

6. كارت التخفيضات سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال أيام بعد إعداد الآلية اللازمة لطباعته وتحديد الأقارب المستفيدين منه وإبلاغ الجهات العلاجية بالبدء في تنفيذه.

7. العضوية في شركة إيدام مجانية لكل الصحفيين المشتركين في مشروع العلاج وأسرهم وأشقائهم، وهناك مندوبين من الشركة متواجدين يوميا في النقابة لتفعيل العضوية.

8.بخصوص شركة التأمين الخاصة، استقبلنا عرضاً من مصر للتأمين وجاري التفاوض مع الشركات الأخرى وسيتم الإعلان عن أي تطورات بخصوصها فور الانتهاء منها.

9. تم عمل معاينة لصيدلية التأمين الصحي في النقابة وجاري استعجال البدء في تشغيلها.

10. ابتداء من الأسبوع المقبل، ستكون هناك عروض مجانية للصحفيين داخل مقر النقابة من مستشفيات ومعامل تحاليل ومراكز أشعة وجهات طبية أخرى بالتعاون مع شركة إيدام، وستستمر هذه الفعاليات طوال السنة وسيتم الإعلان عنها تباعاً.