نائب محافظ الجيزة: يجب المشاركة بانتخابات الرئاسة للحفاظ على أمن الوطن

كتبت - مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة استعداداتها المكثفة للانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر عقدها في الفترة من 10 - 12 ديسمبر الجاري، حيث تابع إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن تجهيزات المقرات الانتخابية بمركزي الصف وأطفيح للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتفقد نائب محافظ الجيزة لجان بمدرسة الأخصاص الثانوية الإعدادية المشتركة ومركز شباب قرية الحي ومدرسة المنشئ بقرية الأقواز ومدرسة الشهيد أحمد إبراهيم عبد الجواد بمركز الصف ولجان بمدرسة اللواء عبد الوهاب خليل الثانوية بنات ومدرسة الوحدة المجمعه بقرية صول ومدرسة نزلة ترجم للتعليم الأساسي ومدرسة أحمد الصاوي للتعليم الأساسي بمركز أطفيح.

وشدد نائب المحافظ على متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى لجان الانتخابات وإزالة أي إشغالات ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة.

وحث نائب محافظ الجيزة المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

رافق نائب المحافظ، محمود فؤاد رئيس مركز أطفيح، وياسر عكاشة مدير عام الإدارة التعليمية بالصف، وأيمن كمال مدير عام الإدارة التعليمية بأطفيح، ومحمد عبد الرازق مدير عام شبكات كهرباء الصف، ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.



جولة نائب محافظ الجيزة