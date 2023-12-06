26 مركزًا انتخابيًا و41 لجنة فرعية فى البدرشين استعدادا لانتخابات الرئاسة

كتبت – مرام محمد

خصصت محافظة الجيزة 26 مركزًا انتخابيًا و41 لجنة فرعية في مركز ومدينة البدرشين، لاستقبال 348 ألفًا و808 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالمدينة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ، المقرر عقدها داخل البلاد خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

يأتي ذلك من بين 457 مركزًا انتخابيًا و754 لجنة فرعية خصصتهم محافظة الجيزة لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطنى المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وتستعد محافظة الجيزة للانتخابات الرئاسية، حيث تواصل من خلال رؤساء الأحياء والمراكز والمدن التواجد الميداني وبالتنسيق مع الجهات المعنية المرور على جميع اللجان والمقرات الانتخابية للتأكد من جاهزيتها وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.

وتكثف الأحياء والمراكز متابعة حالة النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة وكافة الإشغالات والتعديات أولًا بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية ومحيط اللجان، ومراجعة جميع أعمدة الإنارة بالشوارع المؤدية للجان، تيسيرًا على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم والخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري مشرف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.