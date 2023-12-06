نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا: لا يوجد فى مصر فيروس جديد أو التهاب رئوى غامض

كتبت أمل علام

نفت الدكتورة جيهان العسل أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا وجود فيروس جديد أو التهاب رئوى غامض فى مصر والمنتشر فى بعض دول العالم.

وقالت جيهان العسل خلال مؤتمر الجمعية العلمية للشعب الهوائية المنعقد حاليا بالقاهرة، إن أدوار البرد والإنفلوزنزا الموجودة فى مصر حاليا هى الفيروسات الخاصة بموسم أمراض الجهاز التنفسي، موضحة أنه مع دخول الشتاء كل عام مع تغيير الجو يبدأ الإصابة بالفيروسات التنفسية حيث توجد الأنفلونزا وكورونا وحالات الفيروس المخلوى التنفسي،موضحة، إن جميع الفيروسات التنفسية كانت موجودة من قبل ولكن السنوات الماضية كان فيروس كورونا هو السائد.

وأضافت، أنه بعد انتهاء فيروس كورونا كجائحة بدأت تظهر من جديد الفيروسات التنفسية الأخرى، وهى إصابات بالجهاز التنفسي العلوى وهى حالات خفيفة ونادرا ما يحدث التهاب رئوى ولكن الإصابات بسيطة لا تؤدى إلى الدخول فى المستشفى وأغلبية الحالات تستجيب للعلاج.

وتابعت: "ننصح الناس بالوقاية وعدم الخروج من المنزل إذا أصيب الشخص بالبرد والإنفلونزا، وأن يلتزم بالتباعد الاجتماعى بين الأشخاص وتناول تطعيم الأنفلونزا للفئات الضعيفة بالذات الناس التى تعانى من أمراض مزمنة وكبار السن والأطفال وعلى الشخص بمجرد الشعور بالمرض تناول خافض للحرارة وأقراص الاستحلاب وتناول السوائل الدافئة والراحة فى السرير لأنها تاتى بنتيجة فعالة فى معظم الحالات، وإذا كان يعانى من الكحة يمكن تناول أدوية الكحة وأدوية الرشح ولا ننصح بأخذ المضاد الحيوى إلا إذا كان المريض يعانى من الالتهاب الرئوى".

وأوضحت، أنه يجب الالتزام بالراحة عند الشعور بالمرض ويفضل عدم الخروج، وإذا اضطر للخروج عليه ارتداء الكمامة حتى لا يعدى الآخرين، مضيفة: "إذا تعرض الطفل للإصابة بالبرد أو الأنفلونزا فعليه البقاء فى المنزل ولا يذهب إلى المدرسة أو الحضانة لأنه سيعدى الأطفال الآخرين، وعليه بالراحة وتناول السوائل الدافئة".