اليوم السابع
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الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 01:57 م
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منسق عام حياة كريمة فى الغربية: المشاركة بالانتخابات الرئاسية أسمى معانى الحياة

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 01:02 م
منسق عام حياة كريمة فى الغربية: المشاركة بالانتخابات الرئاسية أسمى معانى الحياة الدكتورة زينب سامي المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الغربية
الغربية محمد طارق

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قالت الدكتورة زينب سامي المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الغربية، أن المشاركة في الإنتخابات الرئاسية حياة بل هي اسمي معاني الحياة، فالواجب الوطني يحتم علي الجميع المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري القادم.
 
 
وأضافت: أن جميع المتطوعين بالمؤسسة لديهم الوعي الكامل على الحث في المشاركة في العملية الانتخابية، موجهة لهم الشكر على ما يقدمونه من جهد من أجل تحسين أحوال المواطنين بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما دعت جميع طلاب جامعة طنطا المشاركة والتطوع في حياة كريمة.
 
 






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