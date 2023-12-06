ممثل الكنيسة بمؤتمر دعم السيسى بالغردقة: ملناش وطن غير مصر ولازم نشارك فى الانتخابات

وأضاف القمص مينا عزيز أن الرئيس السيسى قدم لهذا الوطن الكثير بعدما كادت أن تهلك، وأن ما حدث من طفرة فى المشروعات القومية العملاقة والمبادرات الرئاسية، والأمن والأمان وشبكة الطرق التى سهلت الكثير والكثير للوصول إلى كل المحافظات فى وقت أقل وأمان أكثر.

وانطلق مساء اليوم بمدينة الغردقة، محافظة البحر الأحمر، المؤتمر الجماهيرى لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة البحر الأحمر، والعديد من مواطنى المدينة السياحية.

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهورى، وقراءة آيات من الذكر الحكيم، وكذلك الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة، وقال جمال الخضرى، منظم المؤتمر، إن هذا الجمع الغفير جاء وتجمع فى هذا اليوم ليعلن عن تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف خلال كلمته أن المؤتمر يُقام بدعم شعبي وجماهيري لإعلان تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن أهالى البحر الأحمر يقدمون كامل دعمهم وتأييدهم للرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات الحقيقة التى عمل على تنفيذها طوال فترة رئاسته، بمختلف عموم الجمهورية، خاصة محافظة البحر الاحمر التى شهدت مشروعات وإنجازات غير مسبوقة، خاصة فى القطاع السياحي وأعمال التنمية بمختلف القطاعات الأخرى.