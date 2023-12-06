انطلاق مؤتمر دعم المرشح الرئاسى السيسى بالغردقة بحضور الآلاف من المواطنين

البحر الأحمر - عماد عرفة

انطلق منذ قليل بمدينة الغردقة، محافظة البحر الأحمر، المؤتمر الجماهيرى لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، بحضور قيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة البحر الأحمر والعديد من مواطنى المدينة السياحية .

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهورى، وقراءة آيات من ذكر الحكيم، وكذلك الوقوف دقيقة حدادا على ارواح شهداء غزة، وقال جمال الخضرى، منظم المؤتمر أن هذا الجمع الغفير جاء وتجمع فى هذا اليوم ليعلن عن تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة .

واضاف خلال كلمته أن المؤتمر يُقام بدعم شعبي وجماهيري لإعلان تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن أهالي البحر الأحمر يقدمون كامل دعمهم وتأييدهم للرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات الحقيقة التي عمل علي تنفيذها طوال فترة رئاسته، بمختلف عموم الجمهورية، وخاصة محافظة البحر الاحمر التي شهدت مشروعات وإنجازات غير مسبوقة خاصة في القطاع السياحي وأعمال التنمية بمختلف القطاعات الأخري. وأكد أن شهادة حق فى الرئيس السيسى أن وضع مصر على خريطة العالم مرة أخرى والزعامة العربية، وأن دور مصر فى القضية الفلسطينية كان واضحا جدا وصريحاً فى عدم التفريض فى الأراضى الفلسطينية وعدم تهجير أهلها.



الوقوف-دقيقة-حداد-على-أرواح-شهداء-غزة-



حضور-المؤتمر-



حضور-مؤتمر-دعم-الرئيس-



ممثلي-الأوهر-والكنيسة-