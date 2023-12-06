مصر تستهدف خفض 37 مليون طن سنوياً من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون

كتبت رحمة رمضان

تستهدف الدولة المصرية من خلال التوسع في مشروعات الهيدروجين الاخضر خلال الـ10 سنوات المقبلة خفض ما يقرب من 37 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا بإجمالي استثمارات تصل إلى 85 مليار مليون دولار.

ومن المستهدف أن تنتج مصر سنويا كميات من الهيدروجين الأخضر تصل إلى مليون 500 ألف طن سنويا بحلول عام 2030 من خلال الأعتماد على 19 ألف ميجا وات من الطاقة المولدة من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، ومن المخطط أن يتم إنتاج 5 ملايين 800 ألف طن سنويا بحلول 2040 بالاعتماد على ما يقرب من 72 ألف ميجا وات من الطاقات المتجددة وسيكون متاح للتصدير 3 ملايين800 ألف طن وهو ما يمثل 5% من سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر عالمياً لتصبح مصر بذلك الأعلى انتاجا للهيدروجين الأخضر بالعالم.

وبدأت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تسليم الأراضي لـ23 مستمثر الذين وقعوا اتفاقيات تنفيذ مشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر بإجمالى قدرات تصل إلى 100 ألف ميجا وات، التي تم تخصيصها على مساحة 26 ألف كيلو متر مربع بغرب أسوان وغرب سوهاج وغرب النيل ﻹقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة من الشمس والرياح .