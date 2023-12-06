مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الفيوم رباب الجالى

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 10 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى باتجاه مدينة دمو بدائرة مركز الفيوم، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود متوفين ومصابين بطريق أسيوط الصحراوى الغربى قرب مدخل مدينه دمو بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب فى انحرافها وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث وفاة شخصين وإصابة 10 أخرين.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم، كما تم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحى وإيداعهم فى قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبى عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

وتم إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.