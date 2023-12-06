اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 01:05 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 13 عاملا فى حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربى

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 12:45 ص
إصابة 13 عاملا فى حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربى إسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 13 عاملا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، محملة بالعمال بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمال، بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الي مكان لحادث وتبين إصابة 13 عاملا، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.






طريق أسيوط الغربي

حوادث الطرق بالفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة