إصابة 13 عاملا فى حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربى

الفيوم رباب الجالي

أصيب 13 عاملا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل ، محملة بالعمال بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمال، بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الي مكان لحادث وتبين إصابة 13 عاملا، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.