محافظ الدقهلية ورئيس التنمية الصناعية يلتقيان عددا من المستثمرين الأجانب والمصريين

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم الثلاثاء، لقاءا بالمستثمرين أصحاب المصانع، بالمنطقة الصناعية بجمصة، للاستماع إلى مشاكلهم ومطالبهم للعمل على حلها، من داخل مقر الجهاز التنفيذى للمنطقه الصناعية بجمصة، حيث استمعوا إلى مشاكل المستثمرين مع كافة الجهات الأخرى، منها المجمعة العشرية وتأخر إصدار عدد من تراخيص المصانع وتغيير بعض الأنشطة وعلى الفور تم التوجيه بسرعة إنهاء هذه المشاكل وحلها

وتفقدا "مختار" ورئيس هيئة التنمية الصناعية عددا من المصانع بالمنطقة الصناعية، للوقوف على المعوقات لتذليلها من أجل مواصلة الإنتاج، بالإضافة إلى أعمال الترفيق الجارية بمرحلة 108 أفدنة، امتداد المنطقه الصناعية، وجارى الإنتهاء من أعمال الترفيق بالكامل، وتسليم الأراضى إلى المستثمرين، لبدء أعمال إنشاء المصانع، والتقوا مجموعة مستثمرين من دولة الصين أثناء تنفيذ إنشاء مصنع لهم بمنطقه 108 أفدنة.

وأكد "المحافظ" على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يولى الصناعة ودعم المستثمرين، إهتمامًا كبيرًا لتصبح مصر فى مصاف الدول الصناعية الكبرى، لأن الصناعة هى المصدر الأول لدعم الاقتصاد وتوفير موارد مالية للدول.

كما أكد "مختار" على أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المختلفة تعمل فى تعاون كامل من أجل حل كافة مشاكل المستثمرين والصناعة فى مصر، من خلال توفير قطع أراضى لإنشاء مصانع جديدة وإصدار التراخيص وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير المتعلقه بمستلزمات الإنتاج والمنتجات

وقال "المحافظ" مصر تفتح أذرعها لجميع المستثمرين الأجانب الراغبين فى الاستثمار فيها ولدينا مناطق صناعية واعدة ووفرة فى الأيد العاملة، بالإضافة إلى مناخها المعتدل وموقعها الفريد وتضم أهم مجرى ملاحى فى العالم وهو قناة السويس الذى يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط وهو شريان التجارة العالمية.

وأشار "مختار" إلى أن الصناعة هى الحل الأمثل من أجل تلبية احتياج السوق المحلى والأسواق العالمية والتى ستسهم بشكل أساسى فى دعم الاقتصاد الوطنى من خلال توفير فرص عمل للشباب وجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما لفت "المحافظ" إلى أنه لدينا منطقة صناعية بجمصة تتميز بموقعها الجغرافى المتميز حيث تقع على الطريق الساحلى تتوسط ثلاثة موانئ بحرية ميناء دمياط وبورسعيد والإسكندرية، وتتوسط المنطقه الصناعية محافظات الدلتا فهى منطقة جاذبة للاستثمار والمستثمرين، مشيرًا إلى أنها تضم عدد كبير من المصانع تنتج صناعات ذات جودة عالية تقوم بتصديرها إلى الأسواق العربية والأجنبية

وأوضح "مختار" أن مرحلة 108 الأفدنة الجديدة ستسهم فى إنشاء وتشغيل عدد 200 مصنع جديد بالإضافة إلى عدد 400 مصنع يعملون الآن فى المرحلة الأولى والثانية والثالثة سيسهمون فى حداث نقل نوعية فى المنطقة الصناعية بجمصة.

وأشار "مختار" إلى أن ما شاهدناه اليوم من منتجات ذات جوده عاليه ومصانع تضم العديد من الصناعات المختلفة يعد فخر للصناعة المصرية.

جاء ذلك بحضور اللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئة العامة التنمية الصناعية، واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لفروع الهيئة، والمهندس أحمد عبدالرؤف مدير إدارة المشروعات بالهيئة، والعقيد حسن جاد مدير إدارة التصرفات العقارية بالهيئة، وامير البرنس مدير إدارة الحماية المدنية بالهيئة، محمد فايز إدارة خدمة العملاء بالهيئة، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وسلوى جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية، وعصام حجاج مدير عام إدارة الاستثمار بالمحافظة، والدكتور مصطفى عنان مدير المنطقه الصناعية بجمصة، والمهندس رجب عبدالحميد عضو مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة وعدد من المستثمرين أصحاب المصانع.