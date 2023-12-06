محافظ الدقهلية يستقبل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لبحث مشاكل المستثمرين

الدقهلية - شريف الديب

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الاربعاء الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والوفد المرافق لها، في إطار زيارتهم للمحافظة لبحث ومناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين، والعمل علي حلها وتذليل كافة العقبات، بالإضافة إلي تفقد المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة، ولقاء المستثمرين للوقوف علي المشاكل التي تواجههم والعمل علي حلها .

شمل الوفد المرافق لرئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كل من اللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئه العامة التنمية الصناعية ، واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لفروع الهيئة، والمهندس أحمد عبدالرؤف مدير إدارة المشروعات بالهيئة ، والعقيد حسن جاد مدير إدارة التصرفات العقارية بالهيئة، وامير البرنس مدير إدارة الحماية المدنية بالهيئة ، و محمد فايز إدارة خدمة العملاء بالهيئة.

وأكد " المحافظ " علي أننا نعمل علي تقديم الدعم الكامل للمستثمرين وحل كافة مشاكلهم وتذليل العقبات التي تواجههم من خلال التنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة لزيادة معدل الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب دعما للاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي ومتطلباته.

وقام " محافظ الدقهلية" بتقديم درع المحافظة إلى "رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية" تقديرا لدورها وتعاونها مع المحافظة في تقديم الدعم للمستثمرين وحل كافة مشاكلهم .

جاء ذلك في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بملف الصناعة ودعمها وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين وحل كافة المشاكل التي تواجههم ، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الاجراءات التى تستهدف توسيع قاعدة الاستثمارات ودعم المستثمرين بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية هذا الشأن.