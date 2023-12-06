مجلس مدينة الشيخ زويد ينظم ندوة توعوية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

نظم مجـلس مدينـة الشيخ زويد بشمال سيناء اليوم الأربعاء، ندوة توعوية للحـث على المشـاركة فى الانتخابات الرئاسية فى قرية أبوالعراج جنوب مركز الشيخ زويد.

وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد فى بيان، أن الندوة استهدفت الحث على المشـاركة الإيجابيـة فى الانتخـابات الرئاسية، وتشجيع أهالى المدينة على الخروج للتصـويـت للمرشح الرئاسى الذى يختارونه، وذلك بحضـور صالح محمـد أبو هـولى رئيـس مركـز ومدينـة الشيـخ زويـد وعـدد من شيـوخ القبائـل والعائـلات وممثـلى الشبـاب والمـرأة ومديـرى الإدارات والقطـاعـات وقيـادات إدارة الأوقـاف وعدد من القيـادات التنفيذيـة والشعبيـة بالمدينة.

وقال صـالح أبوهـولى رئيـس مركـز ومدينـة الشيـخ زويـد فى كلمته: "المنطقة تجتاز مخـاطر جـمة وأحداث جسـام، وانطلقـت المسيـرة المبـاركة نحـو البنـاء والتعميـر والإنتـاج، والآن تدخـل البلاد مسيـرة جديـدة من الاستحقـاقات الديمقراطيـة التى تتطـلب الوعى التـام والمحافظـة على ما تـم إنجـازه على الأرض من تنميـة واستقـرار ألا وهى مرحـلة الانتخابـات الرئاسيـة المقـررة أيـام 10 و11 و12 ديسمبـر الجـارى.

وقال: "إنها اختبـار حقيـقى لنـا فى ظـل الظـروف الراهنـة، سـوف يعـكس للعـالم كـله مـدى وعينـا بما تعنيـه الانتخابـات الرئاسيـة للوطـن، وللمواطـن الحق فى ممـارسة دوره لاختيـار مستقبله الذى كفـله له الدستـور"، ودعا الأهالى للمشاركة الفعالـة وإبداء الرأى الحـر الذى تمليه مصلحة الوطن أيًا ما يكـون هذا الرأى فالمشاركـة فى حد ذاتـها واجب وطنى يدعم أركـان الدولة المصـرية وقـراراتها التى لم تسمح لإرادة الشر أن توقف مسيـرته ولا أن تملى عليه شروطها وانتصار لإرادة الشعب المصرى والحفـاظ على مكتسبـاته وتأكيـدًا على قـدرة المواطنيـن لتحديـد بوصلة المستقبـل والتصدى لكـافة التحديـات والمخاطر الداخليـة والخارجيـة التى تواجـه الوطن، مؤكدًا على ضـرورة التكاتـف والتـلاحم من أجل مسيـرة البناء والتنميـة ووضع مصـر فى مصـاف الدول الكبـرى والمتقدمة.

ودعا رئيس مدينة الشيخ زويد صالح مـحـمـد ابـوهـولى جميـع أبنـاء القـرى والتجمعـات والاحيـاء بمدينـة الشيـخ زويـد حمـاة البـوابـة الشـرقيـةالمصـريـة إلى المشـاركة كخيـر عنـوان لتكـاتـف المواطنين وتلاحمهـم فى الانتخـابـات الرئـاسيـة.

وأكد على تجهيـز اتوبيسـات وسيـارات لنقـل المواطنيـن من القـرية إلى اللجـان الإنتخابيـة بالمدينـة ذهابًا وعـودة.

وفى كلمته، أكـد الشيـخ عبـدالله جـاب اللـه مديـر إدارة أوقـاف الشيخ زويد على أهميـة المشاركـة الايجابيـة والمنظمـه لنظهـر للعـالم كله أن مصـر الجديـدة قويـة ولديـها شعـب واعـى يـؤدى واجباتـه مثلمـا يأخـذ حقوقه وانها تنعم بالامن والآمان والاستقرار،كما تحـدث عن دور شيـوخ العائـلات والمرأة والشبـاب فى الحث والتوعية على أهمية المشاركة فى هذا العـرس الوطنى الذى سيشاهده العـالم بأكمله.

وفى كلماتهم أجمع أحمـد مسـلم اسبيتـان ممثل التربية والتعليم بالشيـخ زويـد، والشيـخ موسى أبو العراج من رموز شمال سيناء المجتمعية، وحسيـن اسبيتـان رئيـس قرية أبو العراج على دور المواطنيـن فى صنـاعة المستقبـل وتشجيع جميع الأهالى على المشـاركة فى التصويـت الحـر انطلاقًا من مـدى تأثير الصـوت الانتخـابى فى العمليـة الانتخابيـة، وسـط أجـواء من الديمقراطية والحـرية التامة.