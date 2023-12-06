متابعة تنفيذ أعمال التطوير والقضاء على المناطق غير الآمنة فى الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

تابعت غادة الحمادي، رئيس مركز ومدينة بلقاس ، أعمال التطوير في شوارع المدينة.، ضمن خطة الدولة المصرية وتوجيهات المحافظات بتطوير المدن والقضاء علي المناطق غير الآمنة.

حيث قام اليوم الأربعاء الموافق 6/12/2023، البغدادى طلعت برئاسة مركزومدينة بلقاس ،بتقد أعمال التطوير بالمدينة و متابعة تشغيل طبقه الأساس لمنطقة ساحة الغلال، تمهيدا لأعمال الإنترلوك، ووجهت رئيس المركز بإعداد لوحات هندسية توضح جميع الشوارع التي تم العمل بها و المدرجة ضمن خطة تطوير العشوائيات بجميع المراحل وعرضها عليها خلال أسبوع.

ووجهت الحمادي بسرعة إنهاء تقرير يوضح نتائج الأعمال بالنسب المئوية حتى الآن،مؤكدة علي ضرورة الإلتزام بكافة الشروط والمواصفات الفنية، بالتوازي مع وقت التنفيذ، ومراعاة المواصفات المحددة وضبط ميول بلوعات الأمطار

كما قامت بمراجعة سجل الزيارات الميدانية المدون به جميع الملاحظات ،موجهه بإعداد تقرير بها يوضح نسبة كفاءة تنفيذ الأعمال، مؤكدة أن الجميع يعمل من أجل هدف واحد وهو خدمة المواطنين علي مستوي رئاسة مركز ومدينة بلقاس

يأتي ذلك بناءا على توجهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن الإلتزام و الإشراف على كافة الأعمال والمشروعات الخدمية وإعداد تقارير يوميه بها.