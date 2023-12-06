اليوم السابع
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الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 03:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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احتشاد الآلاف قبل بدء مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بالفيوم

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 03:00 م
احتشاد الآلاف قبل بدء مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بالفيوم جانب من حضور الجماهير للمؤتمر
الفيوم رباب الجالي

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شهد مقر انعقاد مؤتمر التحالف الوطنى للتنمية بمحافظة الفيوم لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، احتشاد آلاف المواطنين بمحيط السرادق المخصص لإقامة المؤتمر، وامتلأ السرادق عن آخره بالمواطنين.

 

ووقف المواطنون بمحيط السرادق يرددون الهتافات المؤيدة للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي.

 

ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر الحاشد الذى ينظمه حزب التحالف بمحافظة الفيوم، بعد دقائق من الآن، بحضور أعضاء الهيئة العليا للتحالف الوطنى للتنمية بمحافظة الفيوم برئاسة جمال الجارحى، والنائب محمد جمال الجارحي.

 

وكان شهد المؤتمر ترديد الهتافات المؤيدة للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى.

 







التحالف الوطني للتنمية

الانتخابات الرئاسية

الفيوم

محافظة الفيوم




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