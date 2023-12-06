فيينا تتعرض لعاصفة ثلجية شديدة

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تعرضت العاصمة النمساوية فيينا وأغلب المدن لعاصفة ثلجية شديدة اليوم الأربعاء، مما تسبب في ارتباك واسع في حركة المرور ووقوع العديد من حوادث المرور والسير.

وذكرت الشرطة النمساوية - في بيان أن بسبب تساقط الثلوج بغزارة حدثت اضطرابات كبيرة في حركة السكك الحديدية مع إلغاء وتأخير العديد من القطارات وأيضًا الحافلات العامة.

وأوضحت أنه على الرغم من أن المسافرين بشكل عام لا يمكنهم المطالبة بالتعويض في الظروف الجوية القاسية إلا أن شركتي السكك الحديدية والنقل العام أكدتا أنهما ستقومان بسداد التكاليف.

وأضافت أن الشرطة تلقت العديد من البلاغات بسبب الأضرار التي تسببت بها عشرات الانهيارات الجليدية من فوق أسطح المباني.