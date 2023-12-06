فنانون ورياضيون وسياسيون يوجهون رسالة للسيسى: "كمل ياريس كلنا معاك".. فيديو

كتب هشام عبد الجليل - تصوير كريم عبد العزيز

وجه عدد من الفنانين والرياضيين والمثقفين والسياسيين رسالة دعم وتأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، قبيل بدء الانتخابات الرئاسية 2024.

وجاء مضمون الرسالة التى تم عرضها فى تقرير بالفيديو خلال المؤتمر الحاشد لحزب مستقبل وطن لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي "كمل يا ريس كلنا معاك".

ومن أبرز الأسماء، المشاركة فى الفيديو الفنانة سوسن بدر، هاني رمزي، محمد رجب، ماجد المصرى، صابرين، وفاء عامر، ومحمد الشناوي، محمد هاني، معتز اينو، مجدى قفشة، أحمد حسام ميدو، أحمد حسن، تيسير مطر، أحمد عبد الجواد وغيرهم من الشخصيات.

وشهد المؤتمر مشاركة مميزة لعدد من الفنانين وهم أحمد جمال، وحكيم، حيث قدموا فقرات فنية ، وناشدوا المواطنين بضرورة المشاركة فى العملية الانتخابية وأكدوا على اهميتها فى استكمال بناء الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الحاشد لحزب مستقبل وطن اليوم في الصالة المغطاة باستاد القاهرة للتأكيد على المشاركة في الانتخابات الرئاسية ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي في السباق الرئاسي.