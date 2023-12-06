فتح طرق الفيوم الصحراوى والعين السخنة وأسيوط الغربي بعد وضوح الرؤية

كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

أعادت الإدارة العامة للمرور، فتح طرق الفيوم الصحراوى والعين السخنة وأسيوط الغربي أمام قائدى السيارات بسبب الشبورة المائية.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت اخطارا من الخدمات الميدانية بوجود شبورة مائية تعيق مستوى الرؤية امام قائدى السيارات وامر مساعد وزير الداخلية للمرور بإغلاق الطرق لحين تحسين الاحوال الجوية.

وشملت الطرق: أسيوط الغربي ، طريق العين السخنة، طريق الفيوم .

وأهابت الادارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

وفي وقت لاحق ورد إخطار بتحسن الأحوال الجوية علي طريقي العين السخنة والفيوم، وتم إعادة فتح الطريقين.