اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 10:36 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

فتح طرق الفيوم الصحراوى والعين السخنة وأسيوط الغربي بعد وضوح الرؤية

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 10:20 ص
فتح طرق الفيوم الصحراوى والعين السخنة وأسيوط الغربي بعد وضوح الرؤية فتح طريق - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعادت الإدارة العامة للمرور، فتح طرق الفيوم الصحراوى والعين السخنة وأسيوط الغربي أمام قائدى السيارات بسبب الشبورة المائية.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت اخطارا من الخدمات الميدانية بوجود شبورة مائية تعيق مستوى الرؤية امام قائدى السيارات وامر مساعد وزير الداخلية للمرور بإغلاق الطرق لحين تحسين الاحوال الجوية.

وشملت الطرق: أسيوط الغربي ، طريق العين السخنة، طريق الفيوم .

وأهابت الادارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

وفي وقت لاحق ورد إخطار بتحسن الأحوال الجوية علي طريقي العين السخنة والفيوم، وتم إعادة فتح الطريقين.

 

 

 







ادارة المرور

غلق طرق

اخبار الحوادث




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة