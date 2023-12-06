اليوم السابع
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غلق وتشميع 3 محلات ومطاعم تتعدى على الطريق العام فى العمرانية

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 10:14 م
غلق وتشميع 3 محلات ومطاعم تتعدى على الطريق العام فى العمرانية تشميع محل
كتبت - مرام محمد

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تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى من مواطني شارع اليابان بحي العمرانية، بشأن تعدي عدد من المحلات والمطاعم على الطريق العام بالمخالفة وتسببها فى إعاقة حركة المارة بالإشغالات.
 
وفور ورود الشكوى، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي العمرانية ورئيس جهاز التفتيش بالمتابعة الميدانية للشكوى والتعامل الفوري حيالها.
 
وأسفرت الجهود عن غلق وتشميع 3 محلات ومطاعم بالتنسيق مع شرطة المرافق وإزالة التندات المخالفة مع المتابعة الدورية لضمان عدم تكرار المخالفات.
 
يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.
 
وشدد محافظ الجيزة، على تكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين؛ للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لشوارع المحافظة.  
 






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