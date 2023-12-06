غزة والتأمين الطبي أبرز ملفات الجمهوريين فى المناظرة الرئاسية لمرشحى الحزب

كتبت: نهال أبو السعود

تعقد مساء اليوم المناظرة الرئاسية الرابعة للجمهوريين للانتخابات التمهيدية لعام 2024 بولاية ألاباما، بمشاركة حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هايلي ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي وسط غياب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي يعد المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب.

ووفقا لشبكة إيه بي سي، من المتوقع أن تصبح الحرب بين إسرائيل وفصائل المقاومة في غزة موضوعًا رئيسيًا مرة أخرى للمناظرة بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن واستئناف القتال في غزة.

وأعرب جميع المرشحين على المنصة عن دعمهم لإسرائيل، على الرغم من أن راماسوامي اقترح في الماضي تقليص الدعم الذي تقدمه واشنطن لتل ابيب.

وتأتي المناقشة في الوقت الذي لا يزال فيه الكونجرس يعمل على تمرير مشروع قانون اقترحته إدارة بايدن من شأنه أن يوفر التمويل لإسرائيل وأوكرانيا والحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتعزيز الموارد على الحدود الجنوبية.

ومن المرجح أن يسأل المرشحون عن الرعاية الصحية أيضًا، بعد أن طرح ترامب الأسبوع الماضي إلغاء قانون الرعاية الصحية الميسرة، وهي أولوية جمهورية سابقة تخلى عنها الحزب الجمهوري إلى حد كبير بعد عدة جهود فاشلة لإلغاء القانون، المعروف أيضًا باسم أوباماكير.

وللمشاركة فى المناظرة الرابعة، تعين على المرشحين استيفاء معايير أعلى تتعلق بعدد المتبرعين وأرقام استطلاعات الرأي التي تحددها اللجنة الوطنية للحزب الجمهورية. وكان على كل واحد منهم جمع تبرعات من 80 ألف متبرع منفرد على الأقل، منهم 200 على الأقل فى 20 ولاية أو أراض أمريكية.

كما تعين عليهم الحصول على نسبة تأييد 6% على الأقل فى اثنين من استطلاعات الرأي الوطنية، أو استطلاع وطنى واحد واستطلاعين فى اثنين من ولايات التصويت المبكر، أيوا ونيوهامبشير وكارولينا الجنوبية أو نيفادا. ومثلما كانت الحال فى المناظرات السابقة، طلبت اللجنة الجمهورية من المرشحين التوقيع على تعهد الالتزام بدعم المرشح النهائي للحزب.