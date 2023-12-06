صوم الميلاد.. أطعمة صيامى بديلة لإمداد الجسم بالبروتين والفيتامينات

كتبت مروة محمود الياس

بدأ الأقباط صوم الميلاد والذى يستمر حتى يوم 7 يناير من العام الجديد، ولا يتناول خلاله الصائم اللحوم الحمراء والبيضاء باستثناء الأسماك بأنواعها، فضلا عن الامتناع عن تناول الألبان ومنتجاتها، وكذا البيض، لذا قدمت الدكتور داليا مجاهد أخصائى التغذية العلاجية وأمراض سمنة ونحافة جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قائمة لذيذة وغنية بالعناصر والفيتامينات والبروتين النباتى، كبديل غنى معادل أو مساوى للبروتين الحيوانى الذى لا يأكله الصائم.

وتابعت "د.داليا" موضحة أن الامتناع عن تناول البيض والدجاج واللحوم خلال صوم الميلاد، يجعل من الضرورى ادخال بدائل غذائية صحية ولذيذة فى الوقت ذاته، وهذه البدائل الصحية للبروتين الحيوانى، تعادل قيمته الغذائية، لأهمية البروتين بشكل عام "حيوانى أو نباتى" في تعزيز بناء الجسم والقوة العضلية، فضلا عن إمداده بالطاقة والنشاط، ويعزز قدرته على القيام بالأنشطة وبذل الجهد.

ومن أفضل الأطعمة البديلة وتحتوى على قيمة غذائية عالية وتعزز النشاط والتركيز: