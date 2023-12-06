صحة كفر الشيخ: تقديم الخدمة الطبية فى قافلة لـ1545 مواطنا بقرية دقلت

أكد الدكتور محمد شويقر، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القافلة الطبية المشتركة بين مديرية الطب وكلية الطب بجامعة كفر الشيخ، تمكنت من الخدمات الطبية ل 1545 مواطناً ، بقرية دقلت التابعة لمركز كفر الشيخ، كما نظمت الفيروسات الكبدية ورشة عمل بعنوان "أعمال مكافحة الفيروسات الكبدية والإستراتيجية القومية المحدثة للحقن الآمن"، للعاملين بفرق الفيروسات الكبدية بالإدارات والمستشفيات.

وأضاف شويقر، تناولت ورشة العمل شرح مقدمة عن الفيروسات الكبدية وشرح التطعيمات والسجلات وأعمال الفرق بالمستشفيات والإدارات ، وشرح برنامج الوخز وكيفية التعامل مع حالات الوخز وشرح كل ما يتعلق بالمخالطين، ومرضى الغسيل الكلوي، وفي نهاية اليوم تم عمل استبيان حول ورشة العمل.