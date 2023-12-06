اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 ديسمبر 2023 12:34 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة كفر الشيخ: تقديم الخدمة الطبية فى قافلة لـ1545 مواطنا بقرية دقلت

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 11:50 م
صحة كفر الشيخ: تقديم الخدمة الطبية فى قافلة لـ1545 مواطنا بقرية دقلت الدكتور محمد شقوير
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمد شويقر، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القافلة الطبية المشتركة بين مديرية الطب وكلية الطب بجامعة كفر الشيخ، تمكنت من الخدمات الطبية ل 1545 مواطناً ،  بقرية دقلت التابعة لمركز كفر الشيخ، كما نظمت الفيروسات الكبدية ورشة عمل بعنوان "أعمال مكافحة الفيروسات الكبدية والإستراتيجية القومية المحدثة للحقن الآمن"، للعاملين بفرق الفيروسات الكبدية بالإدارات والمستشفيات.

 

وأضاف شويقر، تناولت ورشة العمل شرح مقدمة عن الفيروسات الكبدية وشرح التطعيمات والسجلات وأعمال الفرق بالمستشفيات والإدارات ، وشرح برنامج الوخز وكيفية التعامل مع حالات الوخز وشرح كل ما يتعلق بالمخالطين، ومرضى الغسيل الكلوي، وفي نهاية اليوم تم عمل استبيان حول ورشة العمل.

 

 

 
 
 






كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

حملات تموينية

فيروسات كبدية

تطعيمات

غسيل كلوي

صحة كفر الشيخ




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة