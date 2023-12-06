اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب بالقاهرة الكبرى وعلى الطرق الزراعية والسريعة

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 09:21 ص
شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب بالقاهرة الكبرى وعلى الطرق الزراعية والسريعة شبورة ضبابية

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شهدت القاهرة الكبرى شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، ومؤثرة على الرؤية الأفقية خاصة على الطرق السريعة والطرق الزراعية، بدأت من الصباح الباكر ومتوقع أن تتلاشى مع تقدم ساعات النهار تدريجيا.
 
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء  طقسا لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، حارا على جنوب البلاد، باردا ليلا على أغلب الأنحاء.
 
ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية كثيفة أحيانا من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
كما من المتوقع أن تتساقط اليوم أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.
 
وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15.

 







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