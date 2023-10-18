طقس كفر الشيخ.. أجواء خريفية وارتفاع طفيف فى الحرارة واحتمالية سقوط أمطار.. صور

تشهد محافظة كفر الشيخ، أجواء خريفية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، فقد سجلت درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، العظمى 28 درجة، والصغرى 21 درجة، وتستمر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة في انعقادها، لمتابعة حالة الطقس، واحتمالية تعرض المناطق الشمالية من المحافظة المطلة على ساحل البحر المتوسط، للأمطار.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية في بيانها، أن الأجواء الخريفية المعتدلة تسود أغلب الأنحاء ،لتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية، القاهرة الكبرى والوجه البحرى، 29 درجة مئوية، والسواحل الشمالية، 27 درجة مئوية، وجنوب سيناء، 32 درجة مئوية، وشمال الصعيد، 30 درجة مئوية، وجنوب الصعيد، 33 درجة مئوية.

وأضافت متهيئة الأرصاد المصرية، الفرصة قائمة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، واستمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.