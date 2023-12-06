سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء يسجل 2790 جنيها لعيار 21

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 استقرارا ملحوظا وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2790 جنيها للجرام في حين يسجل السعر العالمي للذهب 2022 دولار للاوقية.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 24 يسجل 3189 جنيها.



عيار 21 يسجل 2790 جنيها.



عيار 18 يسجل 2391 جنيها.



الجنيه الذهب 22320 جنيها.



سعر الذهب عالمياً

شهد الذهب تداولات ضعيفة خلال جلسة أمس بعد التحركات العنيفة التي شهدها السوق أمس، حيث تراجعت توقعات الأسواق بشأن تخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي في مارس القادم الأمر الذي دفع الذهب إلى التراجع.

ارتفاع سعر الذهب خلال الثلاثة أسابيع الماضية وبعد تسجيل مستوى تاريخي مطلع هذا الأسبوع انخفض قرابة 120 دولار عند اغلاق جلسة الأمس.

فقد شهد الذهب موجة من جني الأرباح قد نشأت بعد ارتفاع الذهب عند الافتتاح الأسبوعي وتسجيله مستوى تاريخي جديد، وذلك بعد التعليقات الحذرة لرئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة الماضية، إلى جانب مراكز الشراء الكبيرة التي وضعت على الذهب قبل بيانات تقرير الوظائف الأمريكي نهاية هذا الأسبوع، والتي تم تغطيتها بشكل سريع الأمر الذي تسبب في الهبوط الحاد في الذهب بعد تسجيل المستوى التاريخي.