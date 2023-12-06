رئيس جامعة الأزهر يلتقى نائب قائد القوات الجوية الباكستانى

كتب لؤى على

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر ، على عمق العلاقات العلمية بين الأزهر وجامعات باكستان، وأن هناك عددًا كبيرًا تخرج في الجامعة من باكستان، إضافة إلى وجود أساتذة من الأزهر يُدَرِّسون في جامعات باكستانية وفقًا لبروتوكولات تعاون معتمدة.

وأضاف خلال لقائه بالفريق طيار طارق زيا، نائب قائد القوات الجوية الباكستاني، أن للأزهر تاريخًا عريقًا يمتد لأكثر من ألف عام، وأن كليات جامعته تمتد لتغطي جميع أنحاء الجمهورية، وأن خريجيه منتشرون في معظم دول العالم، وأنه يتميز بوجود كليات: شرعية وعربية، وكليات عملية تعني بالطب، والصيدلة، والهندسة، والعلوم، والزراعة.

ومن جانبه، عبر الفريق طيار طارق زيا نائب قائد القوات الجوية الباكستاني، عن سعادته بزيارة جامعة الأزهر، مؤكدًا على أن دراسة أي طالب باكستاني في الأزهر هي مصدر فخر واعتزاز وشرف كون الأزهر الشريف قلعة العلم وقبلة العلماء.

حضر اللقاء الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حازم محفوظ رئيس قسم اللغة الاردية بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة، والعقيد طيار أركان حرب أحمد عبد الصبور هلال من القوات الجوية المصرية مرافقا للضيف الباكستاني.