جامعة الأزهر تنظم ندوة لمشاركة طلابها الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية

كتب لؤى على

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب ب جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وفريق (طلاب من أجل مصر) وبالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة تحت شعار: "نعم للمشاركة خليك إيجابي"، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز الوعي السياسى لطلابها وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية من أجل رفعة الوطن والارتقاء به.

صرح بذلك الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مشيرًا إلى أن الندوة شاركت فيها الدكتورة غادة علي، والدكتور أحمد مقلد، والدكتور أحمد فتحي، أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب أن الندوة تهدف في المقام الأول إلى حث المواطنين على المشاركة في عملية الانتخابات الرئاسية التي سوف تبدأ يوم الأحد القادم الموافق 10 من ديسمبر الجاري 2023م مؤكدًا على أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية هي نداء الوطن الذي لا يمكن لأي إنسان أن يتأخر عنه.

الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرعي البنات والوجه البحري، أشاد بدور المرأة المصرية التي تؤكد كل يوم وطنيتها وتعكس وعيها، لافتًا أن التاريخ شاهد على أن المرأة المصرية ضربت أروع الأمثلة في الوطنية والوفاء والإخلاص في جميع المواقف التي تعرضت لها، ليس هذا فحسب، بل اجتازتها بنجاح منقطع النظير، مشيرًا إلى أن أمهات المؤمنيين ضربن أروع الأمثلة في الشجاعة والصبر والإقدام والعطاء والبذل ولنا في السيدة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين أروع الأمثلة.

وتحدث الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي، عن مكانة مصر في القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن اسم مصر ورد في أكثر من موضع في آيات القرآن الكريم صراحة أو تلميحًا دليلًا على عظم مكانتها؛ لذا فإننا مطالبون جميعًا بالإيجابية وأن نكون في طليعة المشاركين في العملية الانتخابية كواجب ديني علينا جميعًا.