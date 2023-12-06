خطوات تقديم طلب للمركز التكنولوجى بنقل رخصة محل عام فى حال التنازل

كتبت – مرام محمد

يتضمن دليل خدمات المراكز التكنولوجية، ضمن خدماته المقدمة لأصحاب المحال العامة، المستندات المطلوبة وخطوات تقديم طلب نقل رخصة محل عام في حالة التنازل، وذلك على النحو التالي:



أولًا: المستندات المطلوبة -عقد تنازل مصدقًا على توقيعات طرفيه (المتنازل – المتنازل إليه) بأحد مكاتب التوثيق.

-عقد إيجار محرر من المالك إلى المتنازل إليه موثقًا بالشهر العقاري.

-ما يفيد اشتراك المتنازل إليه بالتأمينات الاجتماعية.

-أصل رخصة المحل.

-تقديم المتنازل إليه بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21 ، 30 سنة.

-تقديم المتنازل إليه صورة الترخيص الشخصي للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم).

-صحيفة الحالة الجنائية.



ثانيًا: الخطوات والإجراءات -ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.

-توجيه الطلب مرفق بالمستندات للإدارة المختصة للفحص والمعاينة.

-اعتماد أصل الرخصة من الإدارة المختصة ورئيس الحي بعد التعديل أو إصدار أورنيك رخصة جديدة.

-سداد الرسوم المقررة للخدمة.

-استلام المتنازل له الترخيص وتلقي الخدمة.

يُذكر أن المراكز التكنولوجية تقدم خدماتها في مجالات متعددة، مثل التراخيص المختلفة وطلب الحصول على شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وترخيص أعمال البناء وطلب توصيل المرافق مياه – كهرباء، وكذلك تجديد رخصة الأكشاك والمحال التجارية والصناعية.

وعملت المراكز على تطوير إدارة خدمات المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية "المحليات" بصورة متميزة وعاجلة، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها وتحسين أسلوب الرقابة، كما ساعدت على توفير قواعد بيانات وتحسين ظروف العمل للعاملين.