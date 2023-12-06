حكاية وطن.. أبرز مواد قانون بناء وترميم الكنائس فى الجمهورية الجديدة

كتب: محمد الأحمدى

شهدت الجمهورية الجديدة فى عهد الرئيس السيسى أقوى وأعظم معانى الوحدة الوطنية والتى تجلت فى إصدار قانون بناء الكنائس ودور العبادة وإنشاء بيت العائلة وعدد من المبادرات المجتمعية المختلفة، وذلك بالإضافة إلى عدد من التشريعات التى أصدرتها الدولة لتعزيز قيم التسامح ونبذ العنف.

وفى عام 2016 جاء مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، الذى وافق عليه مجلس النواب، وجاء أبرز مواده كالآتى:

المادة الأولى: "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية، التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان، على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه مندور وأماكن عبادة قانون مستقل".

المادة الثانية: "لا تخل أحكام القانون المرفق بأحكام قانون حماية الآثار الصادرة بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم وهدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.

ويسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

المادة الثالثة: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامة.