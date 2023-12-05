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4 تشريعات مهمة أصدرتها الدولة لإرساء قيم التسامح والتعايش الدينى

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 03:01 م
4 تشريعات مهمة أصدرتها الدولة لإرساء قيم التسامح والتعايش الدينى مسجد وكنيسة
كتب: محمد الأحمدى

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دائما كما تهتم الدولة المصرية بدعم أسس المواطنة والعيش المشترك، حيث ظهر ذلك في تسارع وتيرة جهودها على كافة الأصعدة سياسيا واجتماعيا وتشريعيا لبناء دولة تعلى وترسخ قيم المواطنة والانتماء والعيش المشترك وعدم التمييز.  

وجاءت العديد من التشريعات المصرية لتعزز قيم التسامح وهى كالآتى:- 

1 - القانون رقم 25 لسنة 2018 والخاص بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف بجميع صوره وأشكاله مع ضمان الحقوق الأساسية للإنسان. 
 
2 - القانون رقم 190 لسنة 2020 الخاص بإنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية. 
 
3 - القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم وبناء وترميم الكنائس 
 
4 - أطلقت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى 11 سبتمبر عام 2021. 
 
و تتعتبر الاستراتيجية الوطنية الأولى من نوعها فى مصر وتعمل على ترسيخ التسامح بالمجتمع واحترام الحقوق المدنية والسياسية. 






الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

حكايه وطن

التنميه فى مصر

الجمهوريه الجديده



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