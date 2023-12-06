اليوم السابع
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حبس 4 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار فى القاهرة 4 أيام

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 11:51 ص
حبس 4 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار فى القاهرة 4 أيام التنقيب عن الاثار ـ أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار أسفل أحد العقارات في منطقة مصر القديمة بالمخالفة لأحكام القانون.

 

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمين قاموا بأعمال الحفر داخل إحدى الشقق السكنية بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، وعُثر بداخلها على حفرة وبحوزتهم أدوات التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة التنقيب عن الآثار

 

تنص المادة 41 من قانون العقوبات ،  ان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

 

والعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.







التنقيب عن الآثار

عقوبة التنقيب عن الآثار

اخبار الحوادث

تنقيب

مصر القديمة




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