جامعة الزقازيق تفتتح الملتقى التوظيفى لقسم الإعلام التربوى بكلية التربية النوعية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظمت كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق فعاليات الملتقى التوظيفي الأول لقسم الإعلام التربوي، بإشراف الدكتور هاني حلمي عميد الكلية، والدكتور أحمد بديع وكيل الكلية لشئون البيئة، والدكتورة نادية محمد عبد الحافظ رئيس قسم الإعلام التربوى بالكلية، وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية.

ويأتى الملتقى فى إطار حرص الجامعة لتوفير فرص تدريب للطلاب وتهيئتهم لسوق العمل، ومساعدة الخريجين الباحثين عن فرص عمل بحضور الدكتور محمود هيبة رئيس قسم الإعلام التربوى بجامعة بنها، الدكتور زكريا الدسوقى أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس، والممثل يوسف البسيونى، ومحمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر، وأيمن عبد الحميد رئيس تحرير جريدة روز اليوسف ، وسيد عبدالله موجه عام المسرح بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام ولفيف من ضيوف الملتقى ولفيف من الطلبة والطالبات بالكلية.

وافتتح الدكتور محمد عبدالله مدرس الصحافة بقسم الإعلام التربوى الجلسة الافتتاحية، الملتقى بالسلام الجمهورى، ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، ثم آيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب أحمد محمد على، ثم عرض فيديو تعريفي عن القسم وإنجازاته.

وخلال كلمتها، أعربت الدكتورة جيهان يسري عن أهمية فعاليات اليوم لأنه تنفيذاً وتماشياً مع اتجاه الدولة ومؤسساتها، نظراً لأهمية هذه الملتقيات في ربط مجتمع الأعمال بطلاب الجامعة والتعرف على متطلبات واحتياجات سوق العمل في التخصصات المختلفة، وهو ما يقدم لنا رؤية لوضع التعديلات وإضافة المهارات والتقنيات التي تؤهل الطالب للمنافسة في سوق العمل بجدارة وفتح آفاق جديدة أمامه.

كما أشارت نائب رئيس الجامعة إلى أن الملتقى التوظيفي الثاني للكلية سيعقد خلال فترة وجيزة ، وهو ما يؤكد على حرص الكلية و اهتمامها بأولادها وانهم يتخرجوا مؤهلين ومتميزين وقادرين على المنافسة في سوق العمل سواء بالعمل في المؤسسات والشركات ، أو أنهم بدأوا مشروعهم الخاص وإدارته بكفاءه.

ومن جانبه، رحب الدكتور هانى حلمى عميد كلية التربية النوعية بضيوف الملتقى ، ودعا أبنائه الطلاب ورؤساء الأقسام والهيئة المعاونة بالإستفادة المثلى من مثل هذه الملتقيات التي يتم تدشينها داخل المؤسسات التعليمية والتربوية بالحرم الجامعى ، بهدف صقل مهاراتهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل.

وأكدت الدكتورة همت السقا أستاذ الإعلام بقسم الإعلام التربوى على ضرورة الخروج بتوصيات فعلية لخدمة طلاب وخريجي القسم، لكى يجدوا ما يناسبهم من احتياجات من سوق العمل.

كما أوضحت الدكتورة نادية محمد عبد الحافظ رئيس قسم الإعلام التربوى، أن الملتقى التوظيفى الأول لخريجي قسم الإعلام يأتي تماشياً مع رؤية مصر 2030 في الحد من البطالة ومساعدة الطلاب والخريجين في توفير فرص العمل.

وفى الختام أهدى الدكتور هانى حلمى الدكتورة جيهان يسرى درع الملتقى تقديراً لجهودها والمشاركة الفعالة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة .

انتقلت فعاليات الملتقي إلي أولى جلساته والتي أدارها الدكتور محمود هيبة أستاذ ورئيس قسم الإعلام بكلية التربية النوعية جامعة بنها وشارك فيها الدكتور زكريا الدسوقي أستاذ الإعلام بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس، والدكتور عبد الخالق زقزوق أستاذ ورئيس قسم الإعلام التربوي كلية التربية النوعية جامعة المنوفية، ومحمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر ، أيمن عبد المجيد رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، ثم اختتمت الجلسة فعالياتها بفقرة غنائية للدكتور إبراهيم غريب تلاها تكريم لأعضاء الجلسة.