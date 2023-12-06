تعرف على إجازة الانتخابات لطلاب المدارس الأسبوع المقبل

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

تنطلق الأسبوع المقبل الانتخابات الرئاسية، وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط الدراسة أيام الانتخابات الرئاسية، موضحة أن إجازة الطلاب فى انتخابات الرئاسة تكون أيام الأحد 10 ديسمبر 2023، والاثنين والثلاثاء حتى 12 ديسمبر، مضيفة أن الطلاب الذين يحصلون على إجازة هم الذين تم تخصيص مدارسهم كمقار للتصويت بانتخابات الرئاسة 2024، مشيرة إلى أن طلاب قرابة 8 آلاف مدرسة سوف يحصلون على إجازة الانتخابات الرئاسية، مع انتظام الدراسة فى باقى المدارس.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة الاستعلام عن لجنتك الانتخابية بالرقم القومي فى الانتخابات الرئاسية 2024 لمعرفة رقم اللجنة الفرعية ومركز الاقتراع الذى يقوم فيه المواطن بالتصويت خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 و12 ديسمبر الجارى.

وسهلت الهيئة للمواطن طرق للاستعلام عن اللجنة الانتخابية التي سيدلي بها بصوته في العملية الانتخابية عن طريق الرقم القومي للمواطنين عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية www.elections.eg

- يقوم المواطن بالدخول لموقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن الموقف الانتخابي.

- اختيار إدخال الرقم القومي.

- الضغط على استعلام.

- ظهور عنوان اللجنة الانتخابية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للناخبين إمكانية تعديل مقرهم الانتخابى، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى (www.elections.eg)، يأتى ذلك من خلال طلب عبر الموقع الإلكترونى، واختيار 3 مراكز انتخابية من حيث الأقرب لمحل سكن المواطن، وتقوم الهيئة الوطنية من خلال لجنة مختصة بدراسة هذه الطلبات، وتحديد المقر الانتخابى الأقرب لمقدم الطلب.

ويقوم المواطن من خلال هذا الطلب بملء البيانات المطلوبة مع إرسال صورة بطاقة الرقم القومى عبر الموقع.

وأطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

ومن المقرر تفعيل طريقتين للقيام بالاستعلام عن اللجان الانتخابية أثناء التصويت فى الداخل وهى رسالة على رقم 5151 أو الاتصال بالدليل 140.