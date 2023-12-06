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تسهيلات الهيئة الوطنية للناخبين.. كبار السن بالدور الأرضى وبطاقات برايل للمكفوين

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 10:47 م
تسهيلات الهيئة الوطنية للناخبين.. كبار السن بالدور الأرضى وبطاقات برايل للمكفوين المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجي

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سهلت الهيئة الوطنية للانتخابات، علي المواطنين كافة إجراءات التصويت من خلال عدة وسائل تبدأ باستعلامهم عن المقر الانتخابي ببطاقة الرقم القومي من موقع الهيئة، وكذلك تعديل مراكز الاقتراع والتيسير علي كبار السن وذوي الاحتاجات الخاصة في العملية الانتخابية وذلك توزيع الناخبين علي المراكز الانتخابية، وأنه تم اختيار اللجان الفرعية لكبار السن وذوي الإعاقة في الأدوار الأرضية.

وفي هذا السياق، قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة وقعت بروتوكول بينها وبين وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، لتسهيل عملية تصويت ذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية 2024، وإنه تم العمل على توفير كل الإجراءات التي توفر تصويت ذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية التي من المقرر إجراءها يوم الاحد المقبل.

وأضاف "بندارى"، إنه سيكون اقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية "المكفوفين" في الانتخابات من خلال بطاقة تصويت بطريقة برايل، بينما الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من خلال النموذج الارشادي في اللجان الانتخابية.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الإعاقة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، كاشفًا أن  الهيئة وضعت إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

 







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