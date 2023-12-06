بوتين يحضر قمتي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدولة المستقلة 25 ديسمبر

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قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الأخير يعتزم المشاركة في قمتي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المسستقلة يومي 25 و26 ديسمبر الجاري.

وأضاف أوشاكوف - بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء /تاس/ الروسية الثلاثاء - أنه تجرى الآن صياغة اتفاق مع إيران، من المتوقع أن يتم أثناء انعقاد اجتماع الاتحاد الاقتصادي الأورواسي، موضحا أن الأمر يمثل أهمية كبيرة في سياق تنمية الروابط الاقتصادية.

وتستضيف مدينة سان بطرسبرج، اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى يوم 25 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يحضر بوتين - أيضا - اجتماعا غير رسمي لقادة رابطة الدول المستقلة يوم 26 ديسمبر الجاري.