بدء المؤتمر الجماهيرى الختامى للمرشح الرئاسى حازم عمر فى بنها.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

بدأ منذ قليل المؤتمر الجماهيرى الرابع والختامى لحملة المرشح الرئاسى حازم عمر، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية 2024 ، فى مدينة بنها بمحافظة القليوبية والذى يناقش أبرز المشاكل التى تواجه المواطنين فى محافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابى للمرشح لهذه المشكلات.

ويحضر المؤتمر، المرشح الرئاسى حازم عمر، وقيادات ونواب حزب الشعب الجمهورى، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

واكتفى المرشح الرئاسى حازم عمر، بعقد 4 مؤتمرات جماهيرية خلال فترة الدعاية الانتخابية فى إطار الجدول الزمنى المعد والمعلن عنه منذ بداية ماراثون الانتخابات الرئاسية، وجاء ذلك ترشيدًا للنفقات حتى لا نُثقل على كوادر الحزب ويتقدم عليه الموقف الحالى والظروف الإنسانية شديدة التعقيد، التى يمر بها الأشقاء فى قطاع غزة.

وخاطبت الحملة خلال مؤتمراتها، القطاعات الجغرافية الأربعة بالجمهورية، لعرض أبرز المشاكل التى تواجه المواطن فى محافظات الجمهورية بقطاعاتها المختلفة، وطرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابى للمرشح لتلك المشكلات، وخاصة أول 100 يوم.