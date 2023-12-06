بايدن: لست واثقا من السعى لولاية ثانية لولا ترامب

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه "غير واثق" من أنه كان سيسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة في نهاية العام المقبل لو لم يترشح سلفه الجمهوري دونالد ترامب لهذه الانتخابات.

وبحسب موقع العربية، قال الرئيس الديمقراطي البالغ من العمر 81 عاماً خلال حملة لجمع التبرّعات في مدينة ويستون بولاية ماساتشوستس إنّه "لو لم يترشّح ترامب لما كنت واثقاً من أنّني كنت لأترشّح. لكن، لا يمكننا أن ندعه يفوز".

وبايدن الذي تواجه حملته الانتخابية مصاعب عدّة، لا ينفك يؤكد أنه في وضع أفضل للتغلّب مجدداً على غريمه الجمهوري، على الرغم من أنه يواجه مكامن ضعف في تسويق نفسه أمام الناخبين، ولا سيما بسبب حصيلة عهده على الصعيد الاقتصادي.

ويواصل بايدن القول إن الديمقراطية الأمريكية ستكون مجدداً على المحك في الانتخابات المقبلة، والتي يتوقع أن تكون نسخة عن الانتخابات السابقة.