الهيئة الوطنية: عدد مراكز اقتراع انتخابات الرئاسة 9376 مقرا و11631 لجنة فرعية

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة انتهت من تجهيز اللجان الفرعية وكافة اللوجستيات ومعاينتها فى الانتخابات الرئاسية، طبقا للضوابط التي تتيح المواطن مباشرة الحقوق السياسي.

وأشار مدير الهيئة فى مؤتمر صحفى اليوم، إلى أنه تم الاستعانة بـ15 ألف قاضيا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة وغيرهم، كما تم استحداث طرق خاصة لذوي الاعاقة السمعية، وطريقة برايل الاعاقة البصرية.

وبلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيا عبارة عن مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية بها 11631 لجنة فرعية .