الهيئة العامة للكنيست تصادق على الميزانية الإسرائيلية المعدلة لعام 2023

أ ش أ

صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم /الأربعاء/، على الميزانية الإسرائيلية المعدلة للعام الحالى بالقراءة الأولى.

وأيد الميزانية المعدلة 62 عضو كنيست، وعارضها 53 عضو كنيست، بينهم زعيم "المعسكر الوطني" والوزير العضو فى حكومة الطوارئ التى تدير الحرب على قطاع غزة بينى جانتس.



وتغيب وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، عن التصويت وقاطع وزير الاقتصاد، نير بركات، التصويت، وكلاهما ينتمى لحزب الليكود.



وكان أعضاء كنيست من "الليكود" قد انتقدوا الميزانية المعدلة - فى الأيام الأخيرة - بسبب رصد مبالغ فيها، بحوالى 14 مليار شيكل، لأحزاب الائتلاف، وخاصة الحريدية، فيما طالبوا برصد ميزانية لصالح الحرب على غزة وإلغاء وزارات غير ضرورية.



وشهد الليكود، فى الفترة الماضية، شبه تمرد على خلفية تعديل ميزانية الدولة بسبب الحرب. وتبين أن مشروع الميزانية المعدل يشمل تحويل مليارات الشواكل لأحزب الائتلاف الحريدية والاستيطانية. وأعلن نير بركات أنه لن يؤيد الميزانية ووصفها بأنها "سيئة". وانتقد رئيس لجنة الخارجية والأمن فى الكنيست، يولى إدلشتاين، الميزانية.